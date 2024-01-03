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Италия

3 января, 23:22

Гасперини похвалил Миранчука после гола и ассиста в матче с «Сассуоло»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Миранчук в матче против «Сассуоло».
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру российского полузащитника команды Алексея Миранчука в матче против «Сассуоло» (3:1) в 1/8 финала Кубка Италии.

Россиянин вышел в стартовом составе, забил и отдал голевую передачу.

На пресс-конференции Гасперини спросили об игре Миранчука и Шарля де Кетеларе, который оформил дубль.

«Они оба очень хорошо сыграли. Миранчук уже провел несколько других удачных матчей, он в хорошей форме. Де Кетеларе — качественный игрок, который легко адаптируется к любой роли. Теперь у него гораздо больше уверенности», — приводит слова Гасперини Bergamonews.

В четвертьфинале Кубка Италии «Аталанта» сыграет с «Миланом». Встреча пройдет 17 января.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
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Гол и передача Миранчука принесли «Аталанте» победу над «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии

Семин удивлен, что Миранчук получает мало игрового времени