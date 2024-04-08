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Италия

8 апреля, 01:32

Гасперини — о поражении от «Кальяри»: «Возможно, ничья была бы справедливым результатом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (1:2).

«Мы пропустили неудачный гол, поскольку до этого «Кальяри» не доставлял нам никаких проблем, но это дало им второе дыхание. У нас было ощущение, что «Кальяри» может переломить ход встречи. Мы имели несколько голевых моментов, но нам не хватало качества. Возможно, ничья была бы справедливым результатом.

Мы должны использовать «Кальяри» в качестве примера, потому что, если мы хотим чего-то добиться в матче с «Ливерпулем», нам нужно выходить на поле с таким же настроем, который «Кальяри» продемонстрировал против нас сегодня", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

После этого матча «Аталанта» с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Кальяри» с 30 очками — на 13-й строчке.

ФК Аталанта
ФК Кальяри
Джан Пьеро Гасперини
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