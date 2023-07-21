Главный редактор Napoli Magazine оценил шансы Кварацхелии завоевать «Золотой мяч»

Главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло рассказал, что думает о шансах полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии завоевать «Золотой мяч».

— Если в этом году Квара покажет себя на уровне прошлого сезона и выше, то он сможет претендовать на «Золотой мяч» в будущем. Но для этого он должен продолжать стабильно хорошо выступать и в следующих сезонах, показывать результат в еврокубках. А так, для такого игрока нет ничего невозможного, — цитирует Петраццуоло «РБ Спорт».