Моуринью поддержал Дзаньоло: «Освистывайте команду, результат, а ни одного игрока»

Главный «Ромы» Жозе Моуринью встал на защиту полузащитника команды Николо Дзаньоло.

«Моя история в Риме коротка, но, может быть, фанаты меня услышат. Освистывайте команду, результат, а ни одного игрока», — приводит слова португальского специалиста сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету игрока итальянской национальной команды всего два гола и один ассист в 17 встречах в рамках всех состязаний. В Серии А «Рома» находится на седьмой строчке, отставая на три балла от зоны Лиги чемпионов.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Рому».

Нынешний контракт 23-летнего итальянца с римлянами действует до конца июня 2024 года.