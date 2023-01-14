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Италия

Сегодня, 19:11

Моуринью поддержал Дзаньоло: «Освистывайте команду, результат, а ни одного игрока»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный «Ромы» Жозе Моуринью встал на защиту полузащитника команды Николо Дзаньоло.

«Моя история в Риме коротка, но, может быть, фанаты меня услышат. Освистывайте команду, результат, а ни одного игрока», — приводит слова португальского специалиста сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету игрока итальянской национальной команды всего два гола и один ассист в 17 встречах в рамках всех состязаний. В Серии А «Рома» находится на седьмой строчке, отставая на три балла от зоны Лиги чемпионов.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Рому».

Нынешний контракт 23-летнего итальянца с римлянами действует до конца июня 2024 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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обе забьют - да

22%

1.65
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
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