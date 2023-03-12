Гасперини доволен игрой команды, несмотря на поражения от «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о поражении от «Наполи» (0:2) в 26-м туре чемпионата Италии.

«Мы играли в свою игру, хорошо оборонялись, но допустили несколько ошибок в контратаках. Команда играла хорошо, но такие игры решаются в деталях.

Впереди еще 12 игр, в конце сезона я скажу, доволен ли сезоном. Мы потеряли очки в последние недели, но сегодня доказали, что можем играть достойно и мужественно. Это то, о чем я прошу игроков", — сказал тренер после матча.

«Аталанта» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы серии А, набрав 42 очка за 26 матчей.

«Наполи» остается лидером чемпионата Италии с 68 очками за 26 игр.