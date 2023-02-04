Индзаги о матче с «Миланом»: «Важно каждое очко, если мы хотим приблизиться к «Наполи»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Миланом» в серии А.

«Для нас важно каждое очко, если мы хотим приблизиться к «Наполи» и отдалиться от преследователей. Нас интересует только то, что происходит с «Интером». Мы будем стараться изо всех сил. Так будет до последнего дня. Это будет третье дерби в сезоне и седьмое с тех пор, как я здесь. Я понял, что в таких матчах все зависит от отдельных эпизодов, все может поменяться от одного решения тренера или судьи. Поэтому я ожидаю, что команда отложит все прочие проблемы в сторону и постарается добиться победы», — приводит слова Индзаги La Gazzetta dello Sport.

«Интер» и «Милан» сыграют в 21-м туре серии А завтра, 5 февраля. Начало встречи запланировано на 22.45 по московскому времени.