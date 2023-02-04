«Наполи» отказался продать Осимхена в «Ньюкасл» за 100 миллионов евро

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«Ньюкасл» пытался приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в зимнее трансферное окно, утверждает Sport Witness.
«Сороки» были готовы заплатить за форварда 100 миллионов евро. Однако итальянский клуб решили сохранить 24-летнего нигерийца в своих рядах и ответил отказом.
Соглашение игрока с «Наполи» истекает летом 2025 года. В этом сезоне на его счету 20 матчей, 15 голов и 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что летом игрока попробует выкупить «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».
Осимхен перешел в «Наполи» из «Лилля» в 2020 году за 75 миллионов евро.
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