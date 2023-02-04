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Италия

Сегодня, 16:52

«Наполи» отказался продать Осимхена в «Ньюкасл» за 100 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ньюкасл» пытался приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в зимнее трансферное окно, утверждает Sport Witness.

«Сороки» были готовы заплатить за форварда 100 миллионов евро. Однако итальянский клуб решили сохранить 24-летнего нигерийца в своих рядах и ответил отказом.

Соглашение игрока с «Наполи» истекает летом 2025 года. В этом сезоне на его счету 20 матчей, 15 голов и 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что летом игрока попробует выкупить «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

Осимхен перешел в «Наполи» из «Лилля» в 2020 году за 75 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК Ньюкасл Юнайтед
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