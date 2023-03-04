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Италия

Сегодня, 07:12

Сарри о победе над «Наполи»: «Это три очка против команды, которая играет в своем отдельном чемпионате»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу нал «Наполи» (1:0) в 25-м туре чемпионата Италии.

«Что означает эта победа? Три очка. Это важные три очка против команды, которая играет в своем отдельном чемпионате. Это было выступление на высоком уровне с точки зрения внимания, сосредоточенности, самоотверженности и решительности.

Люди продолжают говорить, что Сарри не меняет игроков, но мы заиграли 21 футболиста в последних трех матчах. Я не менял состав к матчу с «Наполи», но вы сравните их скамейку запасных с моей», — цитирует тренера DAZN.

Для неаполитанцев это поражение стало вторым в сезоне. Команда лидирует в чемпионате с 65 очками. «Лацио» обошел «Интер» и «Милан», поднявшись на второе место — 48 очков.

ФК Лацио
ФК Наполи
Маурицио Сарри
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