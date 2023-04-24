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Италия

Сегодня, 06:17

Главный тренер «Лечче» восхитился игрой Леау

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Лечче» Марко Барони прокомментировал игру Рафаэля Леау в матче серии А с «Миланом» (2:0). Он признался, что такого футболиста хочется иметь в команде.

«Мы и так знаем, что Леау невероятен. Они выбрали его и получают свои дивиденды. Достаточно посмотреть на то, что он делает. Это такой игрок, которого хочется иметь в своей команде. Но он у них. Мои комплименты», — цитирует слова Барони pianetamilan.it.

«Милан» набрал 56 очков и поднялся на пятое место в серии А, обойдя «Интер».

ФК Милан
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