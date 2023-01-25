Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:56

Пиоли: «Мы должны работать усерднее, потому что явно не показываем свои возможности»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли объяснил поражение команды от «Лацио» в матче 19-го тура чемпионата Италии (0:4).

«Мы должны вернуться в Миланелло и работать усерднее, потому что мы явно не показываем свои возможности. На данный момент много чего не работает. Есть тактические проблемы, потому что мы уступали в некоторых ситуациях, которые, безусловно, должны были обыгрывать по-другому. Я разговариваю с вами, потому что я должен, в ином случае мы должны просто молчать и усердно работать. За последние две недели мы не продемонстрировали хороших выступлений или результатов, поэтому нам всем нужно стараться лучше», — приводит Football Italia слова Пиоли.

«Милан» идет на второй позиции в серии А, имея в активе 38 очков. «Лацио» занимает третье место (37 очков).

Источник: https://football-italia.net/pioli-many-things-not-working-at-milan/
Футбол
ФК Лацио
ФК Милан
Стефано Пиоли
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мальдини — о разгроме от «Лацио»: «Это не полная катастрофа»