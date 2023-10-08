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Сегодня, 07:31

Аллегри о допинге Погба: «Футбол теряет особенного игрока»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника Поля Погба.

6 октября стало известно, что хавбек туринцев повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон.

«С Погба мы очень близки, я знаю его с тех пор, как он был молодым парнем. Очень жаль, что футбол теряет особенного футболиста. Это тяжелый момент для Поля, мы можем лишь пожелать ему всего наилучшего», — цитирует тренера Football Italia.

Погба грозит длительная дисквалификация. Ранее сообщалось, что туринцы могут расторгнуть контракт с полузащитником.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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