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Италия

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Аллегри после победы над «Аталантой»: «Мы должны были острее сыграть в атаке и забивать больше»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

«Игроки показали упорный труд — мы выиграли тяжелый матч против сильной команды, одержав выездную победу впервые с марта. Мы хорошо начали первый тайм, но потом стали замедлять темп, ошибаться с передачами. Это добавило «Аталанте» кураж. Во втором тайме мы атаковали больше и заставляли их обороняться. Мы должны были забивать второй гол раньше и острее играть в атаке», — сказал Аллегри после игры.

Туринцы набрали 66 очков и вышли на второе место серии А. Третьим идет «Лацио», отставая на 2 очка. Далее следуют «Интер» (63 очка) и «Милан» (61).

ФК Аталанта
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
0
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