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Италия

Сегодня, 09:38

Индзаги рассказал о состоянии Мартинеса

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о травме нападающего команды Лаутаро Мартинеса, которую тот получил в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Болоньей» (1:2).

«Медицинский штаб спокоен, но Лаутаро в любом случае предстоит углублённое обследование. Через два с половиной дня у нас очередной матч», — цитирует Индзаги Football Italia.

«Интер» проиграл «Болонье» и закончил выступление в текущем розыгрыше Кубка Италии. В серии А миланцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 41 очко после 16 туров.

Лаутаро Мартинес
Симоне Индзаги
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Индзаги отреагировал на вылет «Интера» от «Болоньи» в 1/8 финала Кубка Италии