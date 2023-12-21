Индзаги рассказал о состоянии Мартинеса

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о травме нападающего команды Лаутаро Мартинеса, которую тот получил в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Болоньей» (1:2).

«Медицинский штаб спокоен, но Лаутаро в любом случае предстоит углублённое обследование. Через два с половиной дня у нас очередной матч», — цитирует Индзаги Football Italia.

«Интер» проиграл «Болонье» и закончил выступление в текущем розыгрыше Кубка Италии. В серии А миланцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 41 очко после 16 туров.