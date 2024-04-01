«Интер» сыграет с «Эмполи» в 30-м туре чемпионата Италии в понедельник, 1 апреля. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Интер» — «Эмполи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажет «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также встречи серии А доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В серии А миланский клуб набрал 76 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда из Эмполи с 25 баллами идет на 18-й строчке первенства страны.

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