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Италия

1 апреля, 19:45

«Интер» — «Эмполи»: смотреть трансляцию матча серии А Италии

«Интер» сыграет с «Эмполи» в чемпионате Италии 1 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Генрих Мхитарян, ФК «Интер».
Фото AFP
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«Интер» сыграет с «Эмполи» в 30-м туре чемпионата Италии в понедельник, 1 апреля. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Интер» — «Эмполи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажет «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также встречи серии А доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В серии А миланский клуб набрал 76 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда из Эмполи с 25 баллами идет на 18-й строчке первенства страны.

Италия. Серия А. 30-й тур
01 апр, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:0
Эмполи

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