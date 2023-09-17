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Италия

Сегодня, 09:47

«Интер» планирует продлить контракт с Мхитаряном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян может продлить контракт с командой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Интер» рассчитывает продлить соглашение до 2025 года. Действующий контракт 34-летнего армянина истекает летом следующего года.

Мхитарян выступает за миланцев с 2022 года. В текущем сезоне он забил два мяча и сделал одну голевую передачу в 4 матчах итальянской серии А.

Генрих Мхитарян
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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 - : -
17.09 16:00
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 - : -
17.09 16:00
Монца – Лечче
 - : -
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 - : -
17.09 21:45
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 - : -
18.09 19:30
Салернитана – Торино
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