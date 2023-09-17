Сегодня, 17:30
«Фиорентина» и «Аталанта» встретятся в 4-м туре итальянской серии А. Игра пройдет в воскресенье, 17 сентября, во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
Игру 4-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» — «Аталанта» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», а также сайт matchtv.ru. Трансляция из Флоренции начнется в 18.55 по московскому времени.
Ключевые события матча серии А «Фиорентина» — «Аталанта» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Фиорентина» в 3 стартовых турах чемпионата Италии набрала 4 очка. В прошлые выходные команда из Флоренции уступила на выезде «Интеру» со счетом 0:4.
«Аталанта» начала новый чемпионат Италии с двух побед над «Сассуоло» (2:0) и «Монцой» (3:0) и одного поражения от «Фрозиноне» на выезде (1:2). В заявке клуба из Бергамо есть российский полузащитник Алексей Миранчук.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|
2
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
3
|Милан
|4
|3
|0
|1
|9-7
|9
|
4
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
5
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
6
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
7
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
8
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
9
|Фиорентина
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
11
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Монца
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|
13
|Дженоа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
14
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
15
|Удинезе
|4
|0
|3
|1
|1-4
|3
|
16
|Сассуоло
|4
|1
|0
|3
|5-9
|3
|
17
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
18
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
19
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
20
|Эмполи
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|3 : 1
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|5 : 1
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|2 : 2
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|0 : 0
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|4 : 2
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|1 : 1
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -