«Фиорентина» и «Аталанта» встретятся в 4-м туре итальянской серии А. Игра пройдет в воскресенье, 17 сентября, во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Игру 4-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» — «Аталанта» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», а также сайт matchtv.ru. Трансляция из Флоренции начнется в 18.55 по московскому времени.

Ключевые события матча серии А «Фиорентина» — «Аталанта» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Фиорентина» в 3 стартовых турах чемпионата Италии набрала 4 очка. В прошлые выходные команда из Флоренции уступила на выезде «Интеру» со счетом 0:4.

«Аталанта» начала новый чемпионат Италии с двух побед над «Сассуоло» (2:0) и «Монцой» (3:0) и одного поражения от «Фрозиноне» на выезде (1:2). В заявке клуба из Бергамо есть российский полузащитник Алексей Миранчук.