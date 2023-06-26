Источник: «Аль-Наср» подписал контракт с Марсело Брозовичем

«Интер» и «Аль-Наср» завершили переговоры по трансферу хавбека Марсело Брозовича, сообщает Sky Sport.

По информации издания, «нерадзурри» продадут хорватского полузащитника саудовскому клубу за 25 миллионов евро. Контракт будет заключен до 2026 года.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется «Барселона». Главный тренер каталонцев Хави хочет сделать его ключевой фигурой в полузащите.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.