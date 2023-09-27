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Италия

Сегодня, 21:24

«Милан» обыграл «Кальяри» и вышел на второе место в серии А

Алина Савинова
Игроки «Милана» и «Кальяри».
Фото Global Look Press
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«Милан» на выезде одержал победу на «Кальяри» в матче 6-го тура серии А — 3:1.

У хозяев отличились Ноа Окафор, Фикайо Томори и Рубен Лофтус-Чик. Единственный гол за гостей забил Зиту Лувумбу.

После этой игры «Милан» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 15 очков. «Кальяри» занимает последнее место (2 очка).

Италия. Серия А. 6-й тур
27 сент, 19:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:3
Милан

В другом матче дня «Эмполи» обыграл «Салернитану» — 1:0.

Темно-красные с 3 очками идут на 18-й позиции в таблице серии А. Синие с таким же количеством очков расположились на строчку ниже.

Италия. Серия А. 6-й тур
27 сент, 19:30. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
1:0
Салернитана
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Кальяри
ФК Милан
ФК Салернитана
ФК Эмполи
Серия А
0
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