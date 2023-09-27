«Милан» обыграл «Кальяри» и вышел на второе место в серии А

«Милан» на выезде одержал победу на «Кальяри» в матче 6-го тура серии А — 3:1.

У хозяев отличились Ноа Окафор, Фикайо Томори и Рубен Лофтус-Чик. Единственный гол за гостей забил Зиту Лувумбу.

После этой игры «Милан» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 15 очков. «Кальяри» занимает последнее место (2 очка).

В другом матче дня «Эмполи» обыграл «Салернитану» — 1:0.

Темно-красные с 3 очками идут на 18-й позиции в таблице серии А. Синие с таким же количеством очков расположились на строчку ниже.