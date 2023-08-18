Камоцци: «Кокорин способен остаться в серии А»

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци высказался о перспективах российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Маловероятно, что Кокорин останется в «Фиорентине» на предстоящий сезон. Но в случае, если он уйдет, то Александр способен остаться в Серии А. Я ничего не слышал про то, что главный тренер впечатлен его игрой», — цитирует Камоцци Metaratings.

Ранее стало известно, что 32-летний форвард попал в заявку флорентийцев на матч 1-го тура серии А против «Дженоа». В предыдущих сезонах россиянин провел 11 матчей за «фиалок», не отличившись результативными действиями.