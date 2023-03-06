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Италия

Сегодня, 14:07

Капелло считает, что Миранчук заслужил награду игрока месяца чемпионата Италии

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на появление Алексея Миранчука в списке номинантов на звание игрока месяца в серии А.

«Миранчук номинирован на звание футболиста месяца? Конечно, Алексей заслужил эту награду», — сказал Капелло «СЭ».

Также в топ-5 номинантов попали: Федерико Баскиротто из «Лечче», Анхель Ди Мария из «Ювентуса» и Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, представляющие «Наполи».

В нынешнем сезоне 27-летний Алексей Миранчук провел за «Торино» 20 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Алексей Миранчук
Анхель Ди Мария
Виктор Осимхен
Фабио Капелло
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Лечче
ФК Наполи
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