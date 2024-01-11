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Италия

Сегодня, 14:59

Каррера считает, что Алексею Миранчуку не нужно возвращаться в Россию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский тренер Массимо Каррера прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в последних матчах.

«Миранчуку не нужно возвращаться в Россию. В последних матчах он показывает прекрасную игру. Ему нужно оставаться здесь», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

10 января в матче 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Аталанта» (1:2) Миранчук заработал пенальти и помог своей команде пройти в полуфинал турнира. Всего в текущем сезоне россиянин сыграл за клуб 16 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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