Агент Хвичи: «Он согласился бы играть за «Реал», «Баварию», «Барселону» или «Манчестер Сити»

Агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели рассказал, в какой клуб согласился бы перейти грузинский футболист.

«Хвича не согласится на трансфер в Саудовскую Аравию, даже если ему предложат миллиард евро. Например, он наверняка согласился бы играть за «Реал», «Баварию», «Барселону» или «Манчестер Сити». У Хвича другие желания и цели: он хочет добиться успеха, и он уже добивается его», — приводит слова Мамуки Goal.

22-летний Кварацхелия играет за «Наполи» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 25 игр, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.