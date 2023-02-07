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Италия

Сегодня, 14:12

Конте или Де Дзерби могут возглавить «Милан» в случае отставки Пиоли

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, кто может сменить Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана».

Как сообщает La Repubblica, возглавить итальянский клуб могут Антонио Конте, сейчас работающий с «Тоттенхэмом», и Роберто Де Дзерби, тренирующий «Брайтон».

Конте зарабатывает в «Тоттенхэме» около 17 миллионов евро за сезон. Де Дзерби недавно подписал четырехлетний контракт с «Брайтоном» на 5 миллионов евро в год, сумма отступных — 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» может уволить Пиоли, если ситуация в клубе не изменится.

В последних 5 матчах серии А россонери потерпели 3 поражения и сыграли 2 встречи вничью. «Милан» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков за 21 матч.

Источник: La Repubblica
Антонио Конте
ФК Милан
Роберто Де Дзерби
Стефано Пиоли
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