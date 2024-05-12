Конте может возглавить «Милан»

Итальянский тренер Антонио Конте может возглавить «Милан», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, клуб ищет подходящего кандидата на этот пост. Паулу Фонсека и Сержиу Консейсау — в списке претендентов. Фонсека взял несколько дней, чтобы сделать выбор между «Марселем» и «Миланом».

Конте готов возглавить «Милан», однако руководство команды пока не приняло решение.

После 36 туров серии А клуб идет на втором месте в турнирной таблице. Ранее «Интер» досрочно стал чемпионом страны.