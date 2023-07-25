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Италия

Сегодня, 20:44

Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи» на улучшенных условиях

Виталий Косик
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия к продлению контракта с неаполитанским клубом на улучшенных условиях, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение игрока с «Наполи» будет рассчитано до 2028 года. Зарплата футболиста повысится с 1,1 миллиона евро до 3.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет подписать грузинского вингера.

Он выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Всего 22-летний футболист сыграл на неаполитанскую команду 42 матча, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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