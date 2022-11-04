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Италия

Сегодня, 19:24

Кварацхелия пропустит матч «Наполи» против «Аталанты»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия пропустит матч 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Вингер не попал в заявку на игру из-за острой боли в пояснице, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

При этом сроки восстановления грузинского футболиста не называются.

21-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле нынешнего года, на его счету 8 голов и 10 результативных передач в 17 матчах за команду.

«Наполи» после 12 туров итальянской Серии А занимает в турнирной таблице первое место, набрав 32 очка. Неаполитанцы опережают ближайшего преследователя — как раз «Аталанту» — на пять очков.

Матч «Аталанта» — «Наполи» состоится в субботу, 5 ноября.

Хвича Кварацхелия
ФК Аталанта
ФК Наполи
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