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Италия

Сегодня, 16:46

«Лацио» хочет подписать Вильфрида Заа в качестве свободного агента

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лацио» обратился к нападающему «Кристал Пэлас» Вильфриду Заа с предложением о потенциальной сделке, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник информирует, что переговоры уже состоялись, но пока ничего не решено. У Заа много предложений, поэтому в ближайшее время он оценит свои варианты.

Ранее сообщалось, что 30-летним игроком интересуется «Аль-Наср».

В сезоне-2022/23 Заа провел 28 матчей за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
Вильфрид Заа
ФК Кристал Пэлас
ФК Лацио
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