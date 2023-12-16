Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:00

«Лечче» победил в серии А впервые с сентября, обыграв «Фрозиноне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Лечче» на своем поле одержал победу над «Фрозиноне» в матче 16-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 11-й минуте открыл форвард хозяев Роберто Пикколи. На 33-й минуте гости отыгрались благодаря голу Кайо Жорже, который реализовал пенальти. Победу «Лечче» на 89-й минуте принес гол Юльбера Рамадани.

«Лечче» одержал победу в серии А впервые с 22 сентября — в пятом туре команда обыграла «Дженоа» (1:0). С 20 очками «Лечче» вышел на 12-е место в турнирной таблице. «Фрозиноне» (19 очков) опустился на 13-ю строчку в чемпионате Италии.

Италия. Серия А. 16-й тур
16 дек, 17:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
2:1
Фрозиноне

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Лечче
ФК Фрозиноне
0
Читайте также
Фигуристка Трусова сыграла в хоккей против экс-футболистов «Локомотива»
ОКР полностью прекратил финансирование нейтральных спортсменов
Установлена личность сопротивлявшегося полиции водителя у рынка «Садовод»
Bild узнала о намерении генштаба ВСУ изменить стратегию
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Венеция» проиграла «Зюдтиролю», Черышев вышел на замену на 77-й минуте