«Лечче» победил в серии А впервые с сентября, обыграв «Фрозиноне»

«Лечче» на своем поле одержал победу над «Фрозиноне» в матче 16-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 11-й минуте открыл форвард хозяев Роберто Пикколи. На 33-й минуте гости отыгрались благодаря голу Кайо Жорже, который реализовал пенальти. Победу «Лечче» на 89-й минуте принес гол Юльбера Рамадани.

«Лечче» одержал победу в серии А впервые с 22 сентября — в пятом туре команда обыграла «Дженоа» (1:0). С 20 очками «Лечче» вышел на 12-е место в турнирной таблице. «Фрозиноне» (19 очков) опустился на 13-ю строчку в чемпионате Италии.