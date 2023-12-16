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Италия

Сегодня, 18:10

«Венеция» проиграла «Зюдтиролю», Черышев вышел на замену на 77-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Венеция» на своем поле уступила «Зюдтиролю» в матче 17-го тура итальянской серии Б — 2:3.

Дублем за хозяев отметился Кристиан Гюткьер. 33-летний датчанин забил с игры на 13-й минуте и реализовал пенальти в конце первого тайма. Победу гостям принесли голы Николы Раути (9-я минута), Сильвио Меркая (53-я) и Даниэле Казираги (пен. 75-я).

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 77-й минуте встречи.

«Венеция» потерпела второе поражение подряд. С 33 очками команда Паоло Ваноли занимает второе место в серии Б. «Зюдтироль» (20 очков) идет 12-м в турнирной таблице.

Италия: Серия В. 17-й тур
16 дек, 00:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
2:3
Зюдтироль

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
Паоло Ваноли
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