Матч «Наполи» — «Кальяри» отложен из-за повреждения крыши на стадионе

Встреча между «Наполи» и «Кальяри» в 16-м туре итальянской серии А отложена на полчаса, сообщает Football Italia.

Игра должна была стартовать в 20.00 по московскому времени. Сообщается, что на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе, где должен пройти матч, из-за сильного ветра повредилась крыша. Ситуация признана опасной для зрителей, поэтому встреча отложена на полчаса.

Перед началом матча «Наполи» с 24 очками занимает шестое место в серии А. «Кальяри» (13 очков) идет 16-м в турнирной таблице.