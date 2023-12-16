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Италия

Сегодня, 20:26

Матч «Наполи» — «Кальяри» отложен из-за повреждения крыши на стадионе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Встреча между «Наполи» и «Кальяри» в 16-м туре итальянской серии А отложена на полчаса, сообщает Football Italia.

Игра должна была стартовать в 20.00 по московскому времени. Сообщается, что на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе, где должен пройти матч, из-за сильного ветра повредилась крыша. Ситуация признана опасной для зрителей, поэтому встреча отложена на полчаса.

Перед началом матча «Наполи» с 24 очками занимает шестое место в серии А. «Кальяри» (13 очков) идет 16-м в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 16-й тур
16 дек, 20:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Кальяри

Футбол
ФК Кальяри
ФК Наполи
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