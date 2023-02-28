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Италия

Сегодня, 07:01

Луис Альберто считает, что «Сампдория» незаслуженно находится так низко в турнирной таблице

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Лацио» Луис Альберто прокомментировал победный матч против «Сампдории» (1:0). В этой встрече футболист отметился голом.

«Сразу знали, что матч будет сложным, так как у соперника хорошо подготовленная физически команда, интенсивная игра. Они не заслуживают находиться так низко в турнирной таблице. Да и мы сыграли не так хорошо, как в последних матчах, и нам чуть повезло, что удалось забить, — цитирует игрока cittaceleste.it.

После этого матча «Лацио» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Сампдория» с 11 очками — на 19-й строчке.

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