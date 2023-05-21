Агент Влаховича: «Душаном интересуются «Челси», «Бавария» и «Атлетико»

Масимо Брамбати, который является агентом нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, рассказал о клубах, проявляющих интерес к его клиенту.

«Интересуются три команды. Считаю, что «Ювентус» будет серьезно рассматривать эти предложения. Это клубы солидного уровня — «Челси», «Бавария» и «Атлетико», — приводит слова Брамбати Tuttomercatoweb.

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл 41 матч за итальянский клуб, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.