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Италия

Сегодня, 08:44

Агент Влаховича: «Душаном интересуются «Челси», «Бавария» и «Атлетико»

Виталий Косик
Корреспондент
Душан Влахович.
Фото Global Look Press
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Масимо Брамбати, который является агентом нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, рассказал о клубах, проявляющих интерес к его клиенту.

«Интересуются три команды. Считаю, что «Ювентус» будет серьезно рассматривать эти предложения. Это клубы солидного уровня — «Челси», «Бавария» и «Атлетико», — приводит слова Брамбати Tuttomercatoweb.

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл 41 матч за итальянский клуб, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.

Душан Влахович
Футбол
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Челси
ФК Ювентус
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