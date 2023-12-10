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Италия

Сегодня, 16:08

Итальянский журналист: «Миранчук — достойный игрок, но не лидер. Про него очень мало говорят в Италии»

Алина Савинова
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Итальянский журналист Массимо Франки высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 15-го тура серии А против «Милана» (3:2).

«В Италии болельщики похвалой отреагировали на отличный гол Муриэля пяткой. Передачу Муриэлю, конечно, отдал Миранчук, но Муриэль был спиной к воротам и придумал потрясающий гол. У Миранчука не было такой замечательной передачи, как это делали Месси, Хави, Пирло или любой другой игрок, который отдавал волшебным образом мяч на ногу, и игроку просто нужно отправить его в сетку. Алексей — достойный игрок, но он не лидер. В Италии много таких, как он, и многие лучше него, он вовсе не кумир фанатов. Про Миранчука очень мало говорят в Италии, почти ничего. Только местные СМИ кое-что говорят, но ничего особенного», — цитирует Франки Metaratings.ru

Миранчук вышел на поле на 82-й минуте матча с «Миланом» и отметился результативной передачей. Всего в нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел за «Аталанту» девять игр.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhurnalist-franki-miranchuk-dostoinyi-igrok-no-ne-lider-pro-nego-ochen-malo-govoryat-v-italii-313916/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Серия А
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