Итальянский журналист: «Миранчук — достойный игрок, но не лидер. Про него очень мало говорят в Италии»

Итальянский журналист Массимо Франки высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 15-го тура серии А против «Милана» (3:2).

«В Италии болельщики похвалой отреагировали на отличный гол Муриэля пяткой. Передачу Муриэлю, конечно, отдал Миранчук, но Муриэль был спиной к воротам и придумал потрясающий гол. У Миранчука не было такой замечательной передачи, как это делали Месси, Хави, Пирло или любой другой игрок, который отдавал волшебным образом мяч на ногу, и игроку просто нужно отправить его в сетку. Алексей — достойный игрок, но он не лидер. В Италии много таких, как он, и многие лучше него, он вовсе не кумир фанатов. Про Миранчука очень мало говорят в Италии, почти ничего. Только местные СМИ кое-что говорят, но ничего особенного», — цитирует Франки Metaratings.ru

Миранчук вышел на поле на 82-й минуте матча с «Миланом» и отметился результативной передачей. Всего в нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел за «Аталанту» девять игр.