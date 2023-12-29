Мхитарян признан лучшим футболистом Армении в 2023 году

Сегодня, 14:40
Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян признан по итогам голосования лучшим футболистом Армении 2023 года, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.
Второе место занял хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. На третьем месте — футболист саудовского клуба «Аль-Фатех» Лукас Селараян.
В голосовании приняли участие представители клубов армянской премьер-лиги и журналисты.
По итогам голосования в номинации «Лучший футболист года» победитель получает приз «Золотой мяч» и 4 миллиона драмов.