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Италия

Сегодня, 00:40

Дебютные гол и передача Йовича принесли «Милану» победу над «Фрозиноне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Милан» — «Фрозиноне».
Фото Reuters
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«Милан» на своем поле обыграл «Фрозиноне» в матче 14-го тура серии А — 3:1.

Победу «россонери» принесли забитый мяч и голевая передача Луки Йовича. Серб открыл счет на 43-й минуте и отдал ассист на Фикайо Томори на 74-й. Это первые результативные действия для форварда за «Милан». Еще один мяч на 50-й минуте забил Кристиан Пулишич.

Единственный гол гостей на 82-й минуте забил Марко Брешианини.

«Милан» (29 очков) сохраняет третье место в серии А. «Фрозиноне» (18) идет 11-м в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 14-й тур
02 дек, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:1
Фрозиноне

Источник: Таблица серии А
Лука Йович
Футбол
ФК Милан
ФК Фрозиноне
0
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