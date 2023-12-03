Дебютные гол и передача Йовича принесли «Милану» победу над «Фрозиноне»

«Милан» на своем поле обыграл «Фрозиноне» в матче 14-го тура серии А — 3:1.

Победу «россонери» принесли забитый мяч и голевая передача Луки Йовича. Серб открыл счет на 43-й минуте и отдал ассист на Фикайо Томори на 74-й. Это первые результативные действия для форварда за «Милан». Еще один мяч на 50-й минуте забил Кристиан Пулишич.

Единственный гол гостей на 82-й минуте забил Марко Брешианини.

«Милан» (29 очков) сохраняет третье место в серии А. «Фрозиноне» (18) идет 11-м в турнирной таблице.