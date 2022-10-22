«Милан» разгромил «Монцу», Браим Диас сделал дубль

«Милан» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии разгромил «Монцу» (4:1). Для хозяев эта победа стала четвертой подряд.

Дубль в первом тайме оформил полузащитник Браим Диас.