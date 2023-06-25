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Италия

Сегодня, 04:58

«Милан» собирается заменить Тонали полузащитником «Бенфики»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Милан» нашел замену Сандро Тонали, который перейдет в «Ньюкасл», сообщает Pazzi Di Fanta.

По данным источника, итальянский клуб собирается подписать полузащитника «Бенфики» Флорентино Луиса. Руководство «Милана» уже связывалось с представителями футболиста по поводу возможного трансфера. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.

Флорентино Луис — воспитанник «Бенфики». В сезоне-2022/23 игрок сделал 3 результативные передачи в 54 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего португальца в 20 миллионов евро.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Милан
Сандро Тонали
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