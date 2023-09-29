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Сегодня, 22:48

Министр спорта Нигерии прокомментировал конфликт Осимхена и «Наполи» из-за видео

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта Нигерии Джон Ован Энох выступил с заявлением по ситуации вокруг нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

«Мой офис прилагает все усилия, чтобы связаться с Осимхеном лично, понять, в чем заключаются проблемы, и четко установить факты. Я также нахожусь в контакте с министром иностранных дел и послом Нигерии в Италии. Мы используем дипломатические каналы для изучения этого вопроса с Италией. Мы стремимся к тому, чтобы наши спортсмены были уважаемы, чтобы они не подвергались несправедливости, дискриминации и насмешкам, которые могут нанести ущерб их карьере», — приводит Football Italia заявление Эноха.

27 сентября стало известно, что 24-летний нигериец планирует подать в суд на собственный клуб из-за видео в официальном TikTok аккаунте «Наполи», в котором высмеивался его промах с пенальти в матче с «Болоньей» (0:0) в 5-м туре серии А. Позже Осимхен удалил все фотографии в форме неаполитанцев из своих соцсетей.

28 сентября «Наполи» сделал заявление по ситуации футболиста.

Виктор Осимхен. Осимхен готов судиться с «Наполи» из-за видео в TikTok. Что вообще происходит с бомбардиром чемпиона серии А?

Источник: Football Italia
Виктор Осимхен
Футбол
Сборная Нигерии по футболу
ФК Наполи
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