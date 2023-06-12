«Монца» выразила соболезнования в связи со смертью Берлускони

«Монца» выразила соболезнования в связи со смертью президента клуба Сильвио Берлускони.

«Адриано Галлиани и весь футбольный клуб «Монца» оплакивают потерю Сильвио Берлускони. Пустота, которую невозможно заполнить. Навсегда с нами. Спасибо за все, президент», — написано в заявлении клуба.

Сегодня, 12 июня, стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».