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Италия

Сегодня, 13:01

«Монца» выразила соболезнования в связи со смертью Берлускони

Виталий Косик
Корреспондент
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«Монца» выразила соболезнования в связи со смертью президента клуба Сильвио Берлускони.

«Адриано Галлиани и весь футбольный клуб «Монца» оплакивают потерю Сильвио Берлускони. Пустота, которую невозможно заполнить. Навсегда с нами. Спасибо за все, президент», — написано в заявлении клуба.

Сегодня, 12 июня, стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».

Футбол
ФК Монца
Сильвио Берлускони
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