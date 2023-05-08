Моуринью отреагировал на слухи об интересе «ПСЖ»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что может возглавить «ПСЖ».

«Я не разговариваю о своем будущем с друзьями, товарищами, журналистами. Если несколько месяцев назад наш генеральный директор Берарди сказал, что уверен в том, что я останусь, то это его интерпретация. Если на этот раз журналист сказал что-то, то это тоже является его интерпретацией, ведь я ни с кем не разговариваю.

Ситуация ясна – у меня еще есть один год по контракту. Все хорошо, все спокойно, следующая игра всегда самая важная», – приводит слова Моуринью Goal.

Ранее сообщалось, что переговоры между 60-летним специалистом и парижанами уже находятся в продвинутой стадии.