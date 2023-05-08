КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:49

Моуринью отреагировал на слухи об интересе «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что может возглавить «ПСЖ».

«Я не разговариваю о своем будущем с друзьями, товарищами, журналистами. Если несколько месяцев назад наш генеральный директор Берарди сказал, что уверен в том, что я останусь, то это его интерпретация. Если на этот раз журналист сказал что-то, то это тоже является его интерпретацией, ведь я ни с кем не разговариваю.

Ситуация ясна – у меня еще есть один год по контракту. Все хорошо, все спокойно, следующая игра всегда самая важная», – приводит слова Моуринью Goal.

Ранее сообщалось, что переговоры между 60-летним специалистом и парижанами уже находятся в продвинутой стадии.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
Жозе Моуринью
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итальянский журналист оценил перспективы Кузяева перейти в серию А