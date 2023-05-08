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Италия

Сегодня, 16:27

Итальянский журналист оценил перспективы Кузяева перейти в серию А

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки оценил перспективы полузащитника «Зенита» Далера Кузяева перейти в Серию А.

«Кого может заинтересовать Кузяев в чемпионате Италии? Не надо рекомендовать в чемпионат Италии средних игроков. Пять наших клубов сыграют в полуфиналах европейских турниров, что сделал этот футболист, чтобы выступать здесь? Кузяев — один из лучших российских футболистов и чемпион в составе «Зенита»? Это разве показатель высокого уровня?» — приводит слова Франки Legalbet.

В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 31 матч в составе «Зенита», в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга заканчивается 30 июня нынешнего года.

Источник: https://legalbet.ru/news/italyanskij-zhurnalist-o-kuzyaeve-ne-nado-rekomendovat/
Далер Кузяев
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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