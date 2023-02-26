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Сегодня, 17:56

Лаутаро Мартинес: «Интер» ничего не добьется, если будет играть так, как с «Болоньей»

Мартинес извинился перед болельщиками «Интера» после поражение от «Болоньи»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес извинился перед болельщиками после поражение от «Болоньи» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«Было бы неправильно говорить слишком много в данный момент, но у меня сейчас такое ощущение, что мы ничего не добьемся, если будем так играть. Нам нужно быть более последовательными, мы только что провели отличную игру в Лиге чемпионов, приехали сюда воодушевленными, и показали такую игру… Мы отстаем от «Наполи» на 18 очков, поэтому очевидно, что что-то не работает.

Я здесь, чтобы извиниться перед всеми болельщиками «Интера», которые нас поддерживают. Я хочу быть честным как перед микрофоном, так и в раздевалке со своими товарищами по команде, я всегда один и тот же человек, поэтому если я чувствую необходимость что-то сказать, то я это говорю», — приводит слова Мартинеса Football Italia.

«Интер» располагается на второй строчке турнирной таблицы серии А, набрав 47 очков за 24 игры. Миланская команда отстает от лидирующего «Наполи» на 18 очков.

Источник: Football Italia
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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