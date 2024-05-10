У Ничушкина уже девятый гол в плей-офф! «Колорадо» чуть не сотворил второй камбэк подряд

В серии с «Далласом» у «Лавин» равенство — 1-1.

«Даллас» — «Колорадо» — 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)

Голы: Хейсканен — 2 (бол., Хинтц, Робертсон), 14:46 — 1:0. Хинтц — 2 (Лундквист, Марчмент), 21:57 — 2:0. Хейсканен — 3 (бол., Бенн, Хинтц), 35:54 — 3:0. Сегин — 1 (мен., Харли), 38:06 — 4:0. Кивиранта — 1 (Мэнсон, Колтон), 44:06 — 4:1. Духайм — 1 (Кольяно), 48:00 — 4:2. Ничушкин — 9 (Лехконен, Миттельштадт), 56:16 — 4:3. Линделл — 1 (п.в., Хинтц, Танев), 59:39 — 5:3.

Вратари: Эттингер — Георгиев (36:37 — 36:44, 55:58 — 56:16, 57:01 — 57:05, 58:00 — 59:39).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 31 (9+15+7) — 31 (9+9+13).

Наши: Дадонов (10.56/3/-1) — Ничушкин (22.47/3/-1), Тренин (9.51/1/0).

10 мая. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.

Счет в серии: 1-1

Питером Дебуром, главным тренером «Далласа», много восхищались после первого раунда с «Вегасом». «Старз» прошли дальше, а специалист подтвердил звание короля седьмых игр. Дебур выиграл все восемь решающих матчей серий за карьеру — впечатляющая статистика. Это показатель, что Питер умеет строить команды, готовые биться за тренера. Восторг от Дебура и «Далласа» поутих после старта серии с «Колорадо». «Старз» бездарно отдали первый матч, хотя вели 3:0 после 20 минут. «Эвеланш» вышли из спячки со второго отрезка и перевернули игру.

К аналогичному подвигу они уверенно шли и во второй игре. «Даллас» снова лучше начал, но, если сравнивать с первой встречей, продлил удовольствие до конца второго периода. 4:0 после 40 минут предвещали бы комфортную концовку почти с любым соперником, но только не с «Колорадо». Умение идти до конца и не вешать носы, даже когда солнце в этот день команде совсем не улыбается, очень ценится в плей-офф. Не сдались «Лавины» и сегодня, но до овертайма все-таки не дотянули.

Заход на камбэк начали не привычные лидеры, а работяги из нижних троек нападения. Йоэль Кивиранта провел за «Звезд» четыре сезона, но сейчас делает все, чтобы огорчить бывших одноклубников. А Брендон Дюхейм вовсе забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ. В концовке, когда «Даллас» затрясло, тренер «Эвеланш» бросил все силы на спасение матча. Лидеры из первого и второго звеньев почти не уходили со льда. Навал «Колорадо» сработал на 57-й минуте. Челябинский повелитель пятака Валерий Ничушкин отметился очередным голом в плей-офф и теперь делит лидерство среди снайперов лиги (у них по 9 голов) с Заком Хайманом из «Эдмонтона».

Удаление Уайатта Джонстона, заработанное в средней зоне, еще больше окрылило гостей. Но «Даллас» спасся от сходящей лавины. Эса Линделл, поразив пустые ворота, окончательно успокоил скамейку. Дебура должны насторожить два матча, когда его команда щедро позволяла «Колорадо» приближаться по счету. А Джареду Беднару пора понять, что мешает «Лавинам» включаться в игру с первых смен. Сюжет серии очень запутан, и, уверен, оба тренера еще успеют натерпеться за ближайшие матчи.