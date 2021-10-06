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Италия

6 октября 2021, 14:32

Нападающий «Наполи» Осимхен признан лучшим игроком чемпионата Италии в сентябре

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен признан лучшим футболистом чемпионата Италии по итогам сентября.

22-летний нигериец получил награду от итальянской ассоциации футболистов. В минувшем месяце форвард забил 4 гола в 4 матчах серии А.

«Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии с 21 очком в 7 матчах. На счету Осимхена 4 гола и 1 результативная передача в 6 играх серии А в нынешнем сезоне.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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