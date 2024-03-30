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Италия

30 марта, 12:30

«Наполи» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча серии А Италии

«Наполи» сыграет с «Аталантой» в чемпионате Италии 30 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки «Аталанты».
Фото AFP
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«Наполи» на своем поле сыграет с «Аталантой» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 30 марта. Игра пройдет на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе, Италия. Начало — в 14:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Наполи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Италия. Серия А. 30-й тур
30 мар, 14:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:3
Аталанта

По итогам 29-ти туров серии А «Аталанта» набрала 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Наполи» с 45 баллами располагается на 7-й строчке первенства страны.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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ФК Наполи
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