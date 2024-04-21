«Наполи» договорился о переходе форварда «Лилля» Дэвида

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид близок к тому, чтобы покинуть французский клуб по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает Football Italia.

Согласно данным источника, 24-летний канадец согласился стать игроком «Наполи». Неаполитанцы договорились с представителями форварда об условиях личного контракта. Соглашение футболиста будет рассчитано на 5 лет, а зарплата составит около 3 миллионов евро за сезон.

Дэвид выступает за «Лилль» с августа 2020 года. Всего за клуб он провел 177 матчей, забил 81 гол и отдал 16 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 50 миллионов евро.