Деменко: «Думаю, «Зенит» будет жаловаться на судейство в матче с «Факелом»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

— Результат, конечно, несправедлив, — приводит слова Деменко «РБ Спорт. — «Зенит» заслуживал победы по игре. Думаю, будет много споров и по второму голу петербуржцев, который отменили, и по пенальти, который назначили в их ворота, — говорит Деменко.

— Вы поняли, почему отменили мяч Клаудиньо во втором тайме?

— Не очень. Для меня эти новые трактовки судейства — полный нонсенс. Ничего уже не понимаю. Думаю, «Зенит» будет писать жалобы и требовать разбирательств. Так забирать победу все же нельзя. Хотя мы видели: «Факел» бился, старался, сражался за место в РПЛ.

— «Зенит» имел моменты во втором тайме.

— В том-то и дело. Могли игру «закрыть» гораздо раньше, реализуй свои шансы. Но рассуждать на эту тему — махать кулаками после драки. Все бесполезно, очки не вернешь.

«Зенит» прервал серию из двух поражений в чемпионате. Команда Сергея Семака оторвалась на одно очко в качестве лидера турнирной таблицы — 51. Второе место занимает «Краснодар» (50), третье — «Динамо» (50). «Факел» с 28 очками — на 14-й строчке.