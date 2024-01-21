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Сегодня, 22:00

«Наполи» — «Интер»: время начала и где смотреть финал Суперкубка Италии

«Наполи» сыграет с «Интером» в финале Суперкубка Италии 22 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хвича Кварацхелия (ФК «Наполи»).
Фото Global Look Press
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«Наполи» сыграет с «Интером» в финале Суперкубка Италии в понедельник, 22 января. Матч пройдет на стадионе «Аль-Аввал Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Наполи» — «Интер» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России права на трансляцию принадлежат онлайн-платформе Окко Спорт. Посмотреть решающий матч можно по платной подписке.

В 1/2 финала команда Вальтера Мадзарри обыграла «Фиорентину» со счетом 3:0. Черно-синие уверенно победили «Лацио» — 3:0.

Суперкубок второй год подряд принимает Саудовская Аравия. В этом году впервые в розыгрыше приняли участие четыре команды: чемпион Италии «Наполи», серебряный призер первенства страны «Лацио», обладатель Кубка «Интер» и финалист Кубка «Фиорентина».

Суперкубок: турнирная таблица и результаты доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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