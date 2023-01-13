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Италия

13 января, 23:27

«Наполи» — «Ювентус»: Кварацхелия забил седьмой гол в серии А

Иван Шитик
Корреспондент
Фото Reuters
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в первом тайме матча 18-го тура серии А против «Ювентуса».

21-летний грузинский вингер увеличил преимущество команды на 39-й минуте встречи — 2:0. Форвард Виктор Осимхен выдал пас на партнера, который из пределов штрафной аккуратно отправил его в нижний угол.

Спустя три минуты разрыв в счете сократил нападающий туринцев Анхель Ди Мария.

Кварацхелия забил свой седьмой гол в нынешнем сезоне серии А. На счету Хвичи еще восемь результативных пасов в чемпионате Италии.

Италия. Серия А. 18-й тур
13 янв, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Ювентус
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Ювентус
3
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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  • Дмитрий Юруть

    Хороший футбол, крутая атмосфера - что ещё надо в этой жизни?

    14.01.2023

  • AleSSio87

    визжат не по поводу и без повода, а насчёт гола Хвичи - приятно смотреть на парня, старается, борется, не чурается борьбы, с ходу в первом сезоне стал одним из лидеров Наполи и команда по праву занимает 1-е место не без его помощи! к сожалению - визжат как раз насчёт всяких говноедов вроде фуфланчуков в Торино, туповиных в Монако и всяких других поносников на Кипре или в Турции, про которых только и могут написать, что они попали в заявку на матч! больше, к сожалению, про этих баранов нечего написать

    14.01.2023

  • avlaq

    Не первый раз задаюсь вопросом: кто их учит визжать по поводу и без повода. Одна команда забивает-визжит, отвечает другая-визжит, а на болельщикам им наплевать.

    14.01.2023

    • «Наполи» — «Ювентус»: Осимхен добил мяч в ворота после удара Кварацхелии

    «Наполи» — «Ювентус»: Ди Мария забил первый гол туринцев в матче