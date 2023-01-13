«Наполи» — «Ювентус»: Кварацхелия забил седьмой гол в серии А

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в первом тайме матча 18-го тура серии А против «Ювентуса».

21-летний грузинский вингер увеличил преимущество команды на 39-й минуте встречи — 2:0. Форвард Виктор Осимхен выдал пас на партнера, который из пределов штрафной аккуратно отправил его в нижний угол.

Спустя три минуты разрыв в счете сократил нападающий туринцев Анхель Ди Мария.

Кварацхелия забил свой седьмой гол в нынешнем сезоне серии А. На счету Хвичи еще восемь результативных пасов в чемпионате Италии.