13 января, 23:27
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в первом тайме матча 18-го тура серии А против «Ювентуса».
21-летний грузинский вингер увеличил преимущество команды на 39-й минуте встречи — 2:0. Форвард Виктор Осимхен выдал пас на партнера, который из пределов штрафной аккуратно отправил его в нижний угол.
Спустя три минуты разрыв в счете сократил нападающий туринцев Анхель Ди Мария.
Кварацхелия забил свой седьмой гол в нынешнем сезоне серии А. На счету Хвичи еще восемь результативных пасов в чемпионате Италии.
Дмитрий Юруть
Хороший футбол, крутая атмосфера - что ещё надо в этой жизни?
14.01.2023
AleSSio87
визжат не по поводу и без повода, а насчёт гола Хвичи - приятно смотреть на парня, старается, борется, не чурается борьбы, с ходу в первом сезоне стал одним из лидеров Наполи и команда по праву занимает 1-е место не без его помощи! к сожалению - визжат как раз насчёт всяких говноедов вроде фуфланчуков в Торино, туповиных в Монако и всяких других поносников на Кипре или в Турции, про которых только и могут написать, что они попали в заявку на матч! больше, к сожалению, про этих баранов нечего написать
14.01.2023
avlaq
Не первый раз задаюсь вопросом: кто их учит визжать по поводу и без повода. Одна команда забивает-визжит, отвечает другая-визжит, а на болельщикам им наплевать.
14.01.2023