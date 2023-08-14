Названа причина ухода Манчини с поста главного тренера сборной Италии

Выяснилось, почему Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, специалист ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной. Тренер был недоволен тем, что у него не было возможности работать со своими ассистентами, которых он сам выбрал.

13 августа 58-летний специалист подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни. Сообщалось, что им может стать Лучано Спаллетти.

После двух матчей Италия с 3 очками занимает третье место в отборочной группе к Евро-2024.